القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى، هو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال حيث يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ارسنال وليفربول لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولعل الكثير من عشاق ومحبي الفريقين الكبيرين ومتابعي النجم المصري محمد صلاح ومحمد النني يريدون الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، وهم ممن سيشاهدون اللقاء عبر شاشات التلفاز أو من خلال الإنترنت ولا يمتلكون باقة في شبكة قنوات بين سبورت الرياضية التي ستكون ضمن القنوات التي تذيع مباراة ليفربول وارسنال على نايل سات وعرب سات ولكن بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، هو ما يعس الكثير من عشاق الساحرة المستديرة لمعرفته. وذلك تزامناً مع اقتراب الملحمة الكروية الكبيرة بين الريدز وفريق المد فعجية، حيث ستشاهدون واحده من أهم وأكبر المباريات بل قمة مُبكرة في البريميرليج التي ستكون كما ذكرنا لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة الحكم لبداية مباراة ارسنال وليفربول يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين، بينما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب والأردن وتونس والجزائر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال

تداولت بعض الصفحات الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد أنه من المتوقع أن تكون قناة ليبيا الرياضية هي أحد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال مجانا على نايل سات، وسوف نستعرض عليكم تردد قناة ليبيا الرياضية المجانية التي تذيع مباراة ارسنال وليفربول مجانا نايل سات في الدوري الإنجليزي.

القناة: ليبيا الرياضية، القمر: نايل سات، تردد: 11766 أفقي، معدل الترميز: 27500.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال على استرا هوت بيرد

وبعد أن تعرفنا على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال على نايل سات، نستعرض عليكم الآن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال على استرا وهوت بيرد، والتي تتمثل في التالي:

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500 قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

Astra 19.2°E – 11856 V 29700 قناة M. Liga de Campeones HD

Astra 19.2°E – 10979 V 22000

Astra 19.2°E – 11259 V 22000

Astra 19.2°E – 10979 V 22000 Astra 19.2°E – 11259 V 22000 قناة LaLiga TV Bar M3

Astra 19.2°E – 11097 V 22000

Astra 19.2°E – 11097 V 22000 قناة Sky Sport 3 Austria HD

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

وإلى هنا نكون انتهينا من تقديم قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة، كما أننا سنعمل على تقديم متابعة لحظة بلحظة بخصوص ملخص نتيجة مباراة ليفربول وارسنال الشوط الأول والثاني في الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك من عبر تقارير متتالية.