تزايدت عمليات البحث مؤخرا بشكل كبير جدا عن تحديث PUBG MOBILE 1.7 من قبل ملايين اللاعبين من جميع أنحاء العالم. خاصة بعد أن أعلنت الشركة المنتجة للعبة عن إطلاق تحديث جديد للعبة ببجي موبايل الذي يسمي ( عالم الانعكاس ). هل تريد أنت أيضا الحصول على تحديث ببجي موبايل 1.7 الجديد للاستمتاع بالمميزات والإضافات الحديثة وعيش أحلي المغامرات في جزية الانعكاس؟ تهانينا فأنت في المكان المناسب الذي سوف يساعدك على تحديث ببجي بكل سهوله. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة تحديث PUBG MOBILE ARCANE الجديد بدون مشاكل وبدون تعطل إثناء تنزيل التحديث. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

تحديث PUBG MOBILE 1.7

تحرص الشركة المنتجة للعبة ببجي على إصدار تحديثات دائمة للعبة. لترضي دائما أذواق جميع اللاعبين ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الإلعاب الإلكترونية الأخري. لذلك أصدرت الشركة تحديث PUBG MOBILE 1.7 الجديد في يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2021. الذي أضافت الشركة له الكثير من الرسومات المتحركة الجديدة الخاصة ب LEAGUE OF LEGENDS . حيث يمكن للاعب أتخاذ شكل معين من هذه الأشكال ( جينكس، جايس، فاي، كايتلين ) لكي يتمكن اللاعب من مواجهة اللاعبين الآخرين بأحدث أنواع الأسلحة. كما تمت إضافة طرق لعب وشخصيات جديدة أيضا. كما يوجد في لعبة PUBG جزيرة مرآة عائمة ضخمة وغامضة.

طريقة تحميل تحديث ببجي موبايل 1.7

الآن يمكن لجميع اللاعبين من جميع أنحاء العالم تحميل تحديث PUBG MOBILE 1.7 الجديد والاستمتاع به بكل سهوله. كل ما عليكم هو إتباع هذه الخطوات البسيطة :

تأكد من اتصال خدمة الأنترنت على هاتفك.

إذا كانت هاتفك أندرويد قم بفتح متجر جوجل بلاي.

أما إذا كان هاتفك أيفون قم بفتح متجر أبل ستور.

من مربع البحث أكتب ( لعبة ببجي موبايل ).

). أنقر على بحث.

سوف تظر لك الصفحة الرسمية للعبة الآن.

حينها أنقر على كلمة ( تحديث ببجي موبايل 1.7 ).

). أنتظر قليلا حتي يتم الانتهاء من تنزيل التحديث على هاتفك.

يمكنك الآن فتح اللعبة بكل سهوله والاستمتاع بالتحديث الجديد.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تحديث PUBG MOBILE 1.7 الجديد للأندرويد والأيفون متاح الآن عيش المغامرة في عالم الانعكاس.