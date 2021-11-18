الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إنه لن يكون هناك إغلاقات قولا واحدا.
وشدد الشبول في حديث لبرنامج هذا المساء الذي يقدم عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن الحكومة مستمرة بالتعليم الوجاهي والقطاعات كافة ستبقى مفتوحة.
وبرر الشبول الاستمرار بفتح القطاعات، بأن الإصابات لا تزال في المعدل العالمي لانتشار الوباء، كما “أننا في المعدل الطبيعي للإدخالات."
وبين أن "خطورة الحالات المصابة حاليا أقل من الموجات السابقة"، لكنه في ذات الوقت انتقد تخلف 245 ممن تلقوا الجرعة الأولى ولم يعودوا لتلقي الجرعة الثانية.
وأكد الشبول أن النظام الصحي جيد ويستوعب ثلاثة أضعاف الإصابات المسجلة حالياً.
وأشار الشبول، إلى أن هناك مشكلة في تطعيم اللاجئين والوافدين حيث لم تتجاوز نسبته 33% رغم أن الفئة المستهدفة 1.8 مليون فرد.
وتابع الشبول، أن نسبة التطعيم في الأجهزة الأمنية والعسكرية بلغت قرابة 98.5%، فيما بلغت عند الجهاز المدني حول 90%.
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