الموت يغيب الفنان السوري زهير رمضان

نعت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن عمر ناهز 62 عاما بعد تعرضه لعارض صحي أدخل على أثرة المستشفى.

وكانت قد قالت النقابة إن رمضان كان يمر بعارض صحي بسبب التهاب في الرئة، وخضع لجلسات المعالجة الفيزيائية.

ولد زهير رمضان بمدينة اللاذقية عام 1959، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983. وكانت بداية مسيرته الفنية عام 1989، حين شارك بمسلسل "شجرة النارنج" وفيلم "ليالي ابن آوي"، لتتوالى بعدها أعماله بعدها ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "باب الحارة، صباح الليل، حمام شامي."

ظهر إبداع زهير رمضان من خلال تأديته للعديد من الأدوار المختلفة، حيث أنه أجاد في الأدوار الكوميدية، والدرامية وكذلك الأعمال الشامية، كانت أبرز الأدوار التي قدمها زهير رمضان هو دور أبو جودت في مسلسل "باب الحارة"، وأبو جودت هو شرطي فاسد يحب المال، وقد أدى زهير رمضان هذا الدور في جميع أجزاء المسلسل.

انتخب رمضان لتولي منصب نقيب نقابة الفنانين في عام 2014، وأعيد انتخابه في 2020، وأصبح عضوا في مجلس الشعب في عام 2016.

كان له عدد من التصريحات والقرارات التي أثارت الجدل بعد تسلمه رئاسة نقابة الفنانين في عام 2014، منها فصله العديد من الفنانين بسبب عدم دفعهم الرسوم.