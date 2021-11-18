نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة الكويتية توضح طريقة حجز موعد المجلس الطبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملت وزارة الصحة الكويتية في إطار مواصلة الجهود بالارتقاء بالخدمات الصحية بالمجالس الطبية على إطلاق نظام حجز ضمن الخدمات الالكترونية على الموقع الرسمي، ومن خلال الرابط المخصص لحجز موعد المجلس الطبي يمكن إدارة تحديد نوع الموعد بالخدمة المراد الاستفادة منها وقت المراجعة هذا وتقدم المجالس الطبية العديد من الخدمات من الفحوصات والمعاملات اليومية.

يقدم المجلس الطبي خدمات متنوعة للمستفيدين الذين يقصدونه يومياً، ويمكن تقسيم المواعيد ل 200 معاملة تذهب للتعينات الجديدة وعمل الفحوصات بواقع 100 ثم للمجالس الطبية والتقارير الطبية من خلال 100 معاملة.

خدمة حجز موعد المجلس الطبي الكويتي

تطلق وزارة الصحة خدمة حجز موعد للمجلس الطبي ضمن الخدمات الإلكترونية، وهي خدمة متصدرة يستفيد منها المواطنين والمقيمين على حد سواء ويكثر استخدامها لمراجعة الفحوصات. وقد ساهم الحجز الإلكتروني بتنظيم أوقات مراجعة الزائرين للمركز الطبي وبالتالي ساعد كثيراً في تقليل الازدحام داخل أروقته الأمر الذي يرتبط أيضا بتحسين جودة الخدمات وسرعتها. لذا يستطيع راغب الحجز التوجه من هنا إلى موقع وزارة الصحة لأخذ موعد مسبق بكل سهولة وذلك لكل مواطن ومقيم داخل الكويت.

حدّدت وزارة الصحة الكويتية مجموعة من الخطوات يكون من خلالها حجز موعدكم الخاص في المجلس الطبي، كل ما عليكم فقد الدخول لموقع وزارة الصحة ثم الإنتقال لخدمة حجز موعد المجلس الطبي، ويتم تسجيل الموعد بالرقم المدني ورقم الكتاب، ويجب إتباع التعليمات وذلك بمليء نموذج طلب الحجز بالبيانات المطلوبة ثم النقر فوق إرسال.

رابط حجز موعد المجلس الطبي الكويتي

تمّ اعتماد وزارة الصحة على موقعها الرسمي، رابط حجز موعد المجلس الطبي الكويت، ضمن روابط الخدمات الإلكترونية التي تتجاوز العشرات، وبمجرد الضغط فوق الرابط سيّتم تحويل الزائر الى واجهة المواعد الرئيسية، وتعتبر خدمة الحجز للمجلس الطبي في الكويت هي مجانية، بإتباع الطريقة الموضحة في السطور بالأعلى للمواطنين الأصليين والوافدين.