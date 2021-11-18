جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن قائمة المؤلف الشاب وأدب الطفل

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السادسة عشرة القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة من بين تسعة أفرع تشملها الجائزة.

تبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 750 ألف درهم إماراتي (نحو 200 ألف دولار) باستثناء فرع شخصية العام الثقافية الذي تبلغ قيمة جائزته مليون درهم (نحو 270 ألف دولار).

ضمت القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب 14 عملا من ثماني دول عربية من بين 881 مشاركة وصلت إلى لجنة الجائزة مسجلة أعلى عدد مشاركات.

وشملت القائمة كتاب (الفلسفة الإغريقية من السفسطائيين إلى السقراطيين) للتونسي مهدي بن الحاج مبروك، وديوان شعر (اسأل الرمل عن ظله) للمصري محمد إسماعيل، وديوان شعر (زير المواويل) للعراقي ياس السعيدي، وكتاب (نساء في غرفة فرجينيا وولف - الخطاب النقدي حضور لا يقاوم الغياب) للكويتية سعاد العنزي.

كما شملت كتاب (اللاهوت والثقافة بين الذات العربية والآخر الأنجلو أمريكي) للمغربي أسامة الصغير، كتاب (البداوة في الشعر العربي القديم) تونسي محمد المزطوري، وكتاب (الحكاية الشعبية السعودية المكتوبة بالفصحى: دراسة في المتعاليات النصية) للسعودية منال بنت سالم القثامي، ورواية (القرطبي يستيقظ في الإسكندرية) للأردني عمر زكريا، ورواية (على بلد المحبوب.. رحلة زمزم الأخيرة) للمصري أحمد خير الدين.

وكذلك رواية (العرض ما قبل الأول) للمغربي نزار كربوط، ورواية (الجنة أجمل من بعيد) للكاتبة اللبنانية كاتيا الطويل، وكتاب (التسامح في التراث الشعبي المصري) للمصرية نورا حسن أحمد، ودراسة (الكائن البلاغي، اللغة والعقل والاستطاعة في كتاب ‘البيان والتبيين‘) للمغربي مصطفى رجوان.

وفي فرع أدب الطفل والناشئة ضمت القائمة عشرة أعمال جميعها لكاتبات باستثناء عمل واحد من بين 236 مشاركة وصلت إلى لجنة الجائزة.

وشملت القائمة قصة (ملكة الأرض وبنت السماء) للسعودية أروى خميس، وكتاب (اسمي كل أسماء الشجر) للإماراتية ناديا الكلباني، وقصة (ضياء وتاج النور) للتونسية نجوى الدرعاوي، ورواية (سموثي المغامر) للعمانية بدرية البدري، وقصة (اختلفت فتميزت) للسعودية آلاء سعد الناجم.

كما شملت كتاب (لغز الكرة الزجاجية) للسورية ماريا دعدوش، وكتاب (خيوط الصوف الملونة) للإماراتية نادية النجار، وكتاب (شمس تضحك) للسورية بيان الصفدي، وكتاب (موعدي مع النور) للمغربية رجاء ملاح، وديوان شعر (الله ما أحلاه) للمغربي ياسين حزكر.

وقالت لجنة الجائزة في بيان إنها ستعلن تباعا خلال الفترة المقبلة عن القوائم الطويلة لترشيحات الفروع الأخرى فيما ستعلن عن القوائم القصيرة في مارس 2022 وأسماء الفائزين في أبريل.