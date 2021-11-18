الرئيس العراقى يبحث مع بارزانى الوضع السياسى فى العراق

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس العراقى برهم صالح، مع رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى "مسعود بارزانى"، اليوم الأربعاء، الوضع السياسى فى العراق، والمرحلة التى أعقبت الانتخابات النيابية.





ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، فقد تناول اللقاء سبل تطوير وحل مشاكل العملية السياسية فى العراق، بالإضافة إلى توحيد الرؤى لمواجهة التحديات والقضايا الراهنة فى العراق عامة وإقليم كردستان. وفى سياق منفصل، اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، أحد المطلوبين بتهمة "الإرهاب" وسط بغداد. وقالت وكالة الاستخبارات، فى بيان مقتضب، إنه "تم إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب ضمن قاطع الكرادة"، دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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