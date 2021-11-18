لبنان يفرض قيودا على السفر إلى بيلاروسيا نظرا للظروف على الحدود مع بولندا

جدة - نرمين السيد - أصدر المدير العام للطيران المدنى بلبنان فادى الحسن، تعميما إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة فى مطار بيروت الدولى حول فرض قيود على السفر من لبنان إلى جمهورية بيلاروسيا بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.





وتضمن القرار حظر السفر من لبنان إلى بيلاروسيا مباشرة أو العابرين (ترانزيت فى مطارات وسيطة بين البلدين إلا للبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا أو لديهم إقامة ومواطنى بيلاروسيا والعرب والأجانب الذين لديهم إقامة فى بيلاروسيا.

وأوضح "الحسن"، أن هذا القرار جاء نظرا للظروف الحرجة التى تشهدها الحدود البيلاروسية البولندية، مشيرا إلى أن العديد من المسافرين العرب والأجانب وصلوا مؤخرا إلى بيلاروسيا انطلاقا من بيروت عبر رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الناقل الجوى النظام البيلاروسى ليتم الاكتشاف لاحقا بأن الغاية من سفرهم هى انتقالهم إلى الحدود مع بولندا بهدف الدخول إلى أراضى الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع شبكات تهريب.

وأكد أن هذا القرار جاء لصعوبة التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بيلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبى.

كان نائب رئيس المفوضة الأوروبية مارجاريتس سكيناس قد زار لبنان فى الثانى عشر من الشهر الجارى والتقى بالرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى، حيث طلب مساعدة الدولة اللبنانية فى الحد من تسلل المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى وجود شبكات تهريب منظمة تتولى نقل هؤلاء الأشخاص من بيلاروسيا إلى الحدود مع بولندا ويتسللون عبر الغابات إلى الأراضى البولندية.