زلزال بقوة 5.5 يهز شمال الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفاد مركز "جى إف زد" الألمانى لعلوم الأرض بأن الزلزال وقع على عمق 582 كيلومترا. وكان المركز الألمانى قد أعلن فى البداية أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر. جدير بالذكر، أن مدينة سان سلفادور دى خوخوى فى الأرجنتين، شهدت زلزالا قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر فى 13 سبتمبر الماضى، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى.

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