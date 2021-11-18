طريقة نقل بيانات جواز سفر مقيم عبر منصة أبشر وآلية تفعيل الحساب

خطوات نقل بيانات جواز مقيم عبر أبشر، نشرت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر فيديو يوضح كيفية نقل بيانات جواز سفر قديم الى جديد للمقيمين عبر منصة أبشر، بالأضافة انه قامت بتوضيح كيفية تفعيل الحساب وتحديث المعلومات البريدية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية نقل بيانات جواز مقيم، وكذلك طريقة تفعيل الحساب بإستخدام أبشر.

خطوات نقل بيانات جواز مقيم عبر أبشر:

ويمكنك عزيزي المقيم نقل بيانات جواز سفر القديم الجديد بكل سهولة عبر منصة أبشر الرقمية، وقد اشارت المديرية العامة للجوازات بضرورة كتابة جميع البيانات في الخامات المخصصة لها مع تحري الدقة في البيانات المكتوبة حتى تتم عملية عملية النقل بنجاح من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى منصة أبشر الألكترونية.

التوجه إلى قائمة الخدمات الرقمية.

النقر على خانة الجوازات.

ثم الدخول على أيقونة تحديث معلومات جواز المقيم.

وسوف تظهر أيقونة بدء الخدمة، ثم تقوم بملء البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

النقر على كلمة التالي، بعد إدخال البيانات.

ثم الضغط على كلمة تحديث.

تفعيل الحساب عبر أبشر

وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية بعض الأرشادات التي توضح للمقيمين كيفية تفعيل الحساب عبر منصة أبشر الألكترونية، حيث تقدم منصة أبشر الكثير من الخدمات الحكومية إلكترونيا التي يحتاجها سواء المواطن أو المقيم، وهو ما كانت تهدف المملكة العربية السعودية ان تجعل جميع الخدمات الحكومية تسير بطريقة إلكترونية وهذا لرؤية المملكة في 2030 للتيسير على المواطنين والمقيمين أمورهم الحياتية حيث أن التكنولوجيا تتقدم كل يوم عن اليوم السابق وهي تسعى لاستخدام هذا التقدم والتكنولوجيا وفيما يلي طريقة تفعيل الحساب عبر ابشر:

التوجه إلى أقرب فرع للمديرية العامة.

بإستخدام حساب المستخدم المصرفي.

بإستخدام أجهزة الخدمات الذاتية.

ومن الجدير بالذكر ان الهدف من خدمة نقل معلومات جواز السفر هو تمكين الافراد المسجلين في منصة ابشر من تحديث معلوماتهم الشخصية خاصة معلومات جواز السفر إلكترونيا دون الحاجه للذهاب الى جهة حكومية والمستفيد الاول من الخدمة هو المواطن أو المقيم.