موقع قارينا فري فاير شحن Garena جواهر فري فاير 2021 بطريقة رسمية

من العاب الفيديو التي حازت على ملايين المعجبين هي لعبة فري فاير القتالية، وعند احتياجك إلى جواهر تحصل عليها من موقع قارينا فري فاير شحن Garena الرسمي المعتمد من اللعبة وهو موقع shop2game لشحن جواهر فري فاير عن طريق الأيدي بحساب اللاعب، أو بالدخول على حساب الفيسبوك الخاص بك، فهي من أكثر الالعاب إثارة وتشويق من الدخول ساحة القتال والتنافس على الفوز.

موقع قارينا فري فاير شحن Garena

بلغ عدد تثبيت لعبة free fire على الهواتف الذكية وبخاصة من الدخول على متجر جوجل بلاي إلى أكثر من مليار عمليه، حيث يتنافس الجميع في لعبة الفيديو على الفوز في حرب تبدأ بقرابة 50 لاعب، لهذا يحتاج كل لاعب إلى عملة الجواهر التي تساعده في شراء أسلحة وقنص ومعدات للحرب، ولذلك تقدم لكم اللعبة موقع شحن جواهر Garena free fire الرسمي والآمن على الأيدي وعلى بيانات الدفع.

يبدأ الشحن بالدخول على موقع shop2game

تجد بداخله شحن free fire

بالضغط عليها تعطيك اختيار لطريقة تسجيل الدخول

تختار إما الفيسبوك أو معرف اللاعب id.

من هنا تصبح مسجل بالموقع، تختار الدولة التابع لها.

ثم تبدأ بتعبئة نموذج الشحن واختيار الكمية والسعر

موقع شحن جواهر free fire id الرسميموقع شحن جواهر فري فاير id

كما ذكرنا عن قارينا فري فري الرسمي والمعتمد من اللعبة، فهناك مواقع أخرى تمنح جواهر فري فاير بأسعار بسيطة من ذلك like4card والذي يقدم أسعار هي:

شراء 100 ماسة بسعر 3.75 ريال سعودي.

واشتري 100 دايموند وفرصة ربح 1080 ديموند بسعر 9 ريال.

أما سعر 210 جوهرة بسعر 7.5 ريال .

وشراء 530 ماس بسعر 18.75 ريال سعودي.

وإذا أردت 1080 ماس بسعر 37.5 ريال.

وعدد 2200 ماسة بقيمة 75 ريال

تحديث فري فاير 2021

تم تحديث اللعبة بتاريخ 1/ 11/ 2021، وتبدأ اللعبة عندما يتم النقل إلى جزيرة مهجورة، وتبدأ المعركة بالنزول إلى منطقة آمنة فيها يكون مدة الجيم 10 دقائق، يبدأ خلالها اللاعب سواء كان مع فريق أو بمفرده في تأمين نفسه والابتعاد عن أعين الأعداء، ثم يستخدم ما لديه من أسلحة تساعده في الفوز والبقاء حياً.