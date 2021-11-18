تركيا تعتقل المغني السوري عمر سليمان بتهمة "الإرهاب"

قال مصدر أمني محلي ووسائل إعلام تركية إن السلطات التركية اعتقلت المغني السوري المعروف عالميا عمر سليمان بزعم إقامة علاقات مع مسلحين أكراد.

وأضاف المصدر أن مذكرة اعتقال صدرت في حق عمر المسيخ، وهو الاسم الحقيقي للمغني، وأن قوات الدرك التركية اعتقلته في منزل بإقليم شانلي أورفا على الحدود السورية بعد تلقيها معلومات حول مكان وجوده.

وبعد أن بدأ حياته المهنية في الغناء في حفلات الزفاف ومناسبات أخرى في شمال سوريا، حققت الموسيقى الإلكترونية المبهجة لعمر سليمان شهرة عالمية في السنوات الأخيرة. وأصدر عدة ألبومات وتعاون مع موسيقيين مثل المغنية بيورك.

كما أوردت وكالة ديميرورين للأنباء ووسائل إعلام أخرى نبأ اعتقاله. وقال المصدر إنه تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ومن المتوقع أن يتم نقله إلى مركز لشرطة الدرك لاستجوابه.

ويُتهم سليمان بأنه عضو في وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984.

وسبق أن أحيا عمر سليمان حفلات غنائية في دول منها تركيا والولايات المتحدة واليابان وعدة دول أوروبية. وهو يغني بالعربية والكردية.