وزير الدفاع الإيطالى يبحث مع نظيره البريطانى الأوضاع فى العراق وليبيا

جدة - نرمين السيد - وشدد الوزير الإيطالى على أن مصلحة إيطاليا التاريخية تكمن فى الاستقرار بالشرق الأوسط باعتبارها منطقة ذات أهمية استراتيجية ليس فقط على الصعيد الوطنى، ولكن أيضًا لأمن أوروبا وعبر المحيط الأطلسى.

وأفاد بيان لـ وزارة الدفاع الإيطالية، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، أنه فى إشارة إلى قيادة مهمة الناتو فى العراق التى ستكلف بها إيطاليا الربيع المقبل، أكد "غويرينى" أن بلاده سوف تسعى لقوة دفع وفعالية جديدة للمهمة، مع احترام القرارات التى ستتخذها السلطة التنفيذية الجديدة فى بغداد.

وبشأن الوضع فى أفغانستان والدروس المستفادة منه، تشاطر الوزيران الاعراب عن القلق البالغ إزاء التطورات الدراماتيكية للوضع هناك.

وأكد "غويرينى"، أن اهتمام إيطاليا بأفغانستان لا يزال عاليًا، خاصة فيما يتعلق بظروف المعيشة واحترام الحقوق الأساسية للسكان.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على المستوى المهم من التفاهم الثنائى الذى توصل إليه الطرفان فى مجال التعاون الصناعى، وشدد "غويرينى" على أن إيطاليا والمملكة المتحدة لديهما تقليد طويل من التعاون فى قطاع الدفاع ويعملان معًا فى برامج تعاون مهمة بدءًا من "Tempest" مشروع مقاتلة الجيل السادس الأوروبية.