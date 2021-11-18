كينيا.. حالة استنفار أمنى بعد هجمات أوغندا

جدة - نرمين السيد - وشدد المتحدث باسم حكومة كينيا، سيروس أوجونا، فى بيان له على ضرورة الحذر تجاه الأنشطة المثيرة للاشتباه التى قد تكون لها تداعيات على الأمن العام.

وأعلنت قوات الأمن الكينية حالة استنفار تحسبًا لهجمات قد تشنها حركة "الشباب" الإرهابية التى تقود تمرداً مسلحاً فى الصومال منذ ما يزيد على من عشر سنوات وطالت هجماتها دول الجوار.