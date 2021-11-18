تحطمت مقاتلة من طراز إف-35 بعد إقلاعها من أكبر حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط الأربعاء لكن الطيار نجا من الحادث بعدما تمكن من القفز بمظلته وعاد بأمان إلى السفينة.

وقع الحادث خلال طلعة روتينية فوق المياه الدولية الأربعاء في حوالي الساعة 1000 بتوقيت جرينتش. ولم تشارك في العملية أي سفن أو طائرات أخرى. ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم مقاتلة "شبح F-35" بريطانية فوق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.