كورونا يواصل قصف فرنسا.. الإصابات تتخطى 20 ألف حالة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأمباء السعودية "واس"، قال وزارة الصحة الفرنسية إنها رصدت 20 ألفًا و294 إصابة جديدة بـ كورونا ليرتفع العدد الإجمالى للحالات إلى 7.33 مليون حالة، وذلك بالتزامن مع تسارع الموجة الخامسة للجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.