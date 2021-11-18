حجز 500 وحدة سكنية من سكني بأسعار خيالية بالخطوات

يعد برنامج سكني من أكثر البرامج التي تقدم وحدات سكنية بأسعار خيالية للفئات المستحقة، حيث يشترط توافر الشروط الخاصة بهم ونعرضها من خلال هذا المقال، كما يضم البرنامج العديد من الوحدات مثل الفلل والشقق السكنية الواسعة كلاً حسب مواصفات العائلة أو الشخص المتقدم، فقد أعلن سكني من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حجز 500 وحدة سكنية في جدة، ويعد هذه الوحدات تكميلا لمشروع 68000 ألف وحدة سكنية كاملة المواصفات على دقة عالية وجودة لا مثيل لها، كل ذلك تحقيقاً لرؤية 2030، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية حجز الوحدات السكنية بالخطوات.

حجز وحدات سكنية في جدة:

بعد إعلان سكني عن الوحدات السكنية التي تم توفيرها للأشخاص الراغبين حرالي 500 وحدة سكنية، بدأت عمليات البحث في تزايد حول تفاصيل الوحدات السكنية وكيفية الحجز بالخطوات، ومن خلال هذا المقال نعرض تفاصيل الوحدات السكنية وهي:

تمتد الوحدات على مساحة تزيد عن 1.5 مليون م2.

ونذكر أنه تزيد مساحة المشروع عن 248 ألف م2 من خلال إتاحة 819 وحدة سكنية، من ضمنها 290 فيلا فضلاً عن التاون هاوس.

بالإضافة إلى أن أسعار هذه الوحدات تبدأ من 875 ريال سعودي فأكثر، وبمساحة تقدر 258 م2، ويزيد السعر مع زيادة المساحة وإمكانية الوحدة السكنية.

ومن الجدير بالذكر إنه في حالة رغبة الشخص المتقدم في الحصول على الوحدات السكنية يقوم بالدخول على الرابط الرسمي لموقع سكني، ونعرض من خلال موقعنا خطوات حجز الوحدات السكنية.

الدخول على الرابط الرسمي موقع سكني. أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح اختيار الوحدة السكنية التي يرغب بها وتحديد المنطقة. ضرورة التأكد من توافر كافة الشروط قبل التقديم. الضغط على تقديم الطلب.

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كيفية حجز وحدات سكنية بالخطوات من سكني:الحلول السكنية المقترحة:تقرير سكني الأخير: