الاحتفال باليوم الوطني 51 في سلطنة عُمان والذي يحل اليوم 18 من نوفمبر 2021 وتحتفل به السلطنة في كل عام بعزة ومحبة وإخاء، ويكون الرقم 51 هو عدد السنوات منذ تأسيس السلطنة والتي كانت منذ اليوم الأول في تقدم ورخاء لجميع شعبها وجميع القاطنين على أرضها، وبدأت جميع مؤسسات السلطنة والمدارس ودور الفن بالاستعداد الجيد لفاعليات هذا اليوم، وتم عمل العديد من المسابقات الفنية والثقافية للحصول على الأفضل بين الشعب ليتم عرضه اليوم احتفالا بهذا اليوم المجيد في تاريخ الأمة.

Oman الاحتفال باليوم الوطني 51 صور واشعار تهنئة للاحتفال العيد القومي في سلطنة عمان

قامت جميع الدواوين الحكومية والمؤسسات في جميع محافظات السلطنة اليوم برفع أعلام سلطنة عمان، وتفننت المدارس في التلون بألوان العلم في المدرسة وفي ثياب الأطفال عند الاحتفال بفاعليات هذا اليوم المجيد، حيث احتفلت المدارس بالأمس باليوم الوطني للسلطنة 51 بالألوان الأغاني المتميزة وتم عمل المسابقات الترفيهية للأطفال والطلاب في الرسم والشعر والإلقاء والتلوين، وتم خصول عدد من الأطفال على الجوائز الرمزية والتشجيعية لهم.

عطلة اليوم الوطني بالسلطنة واحتفال وزارة الثقافة

عن عطلة اليوم الوطني في سلطنة عمان تم اليوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021 عمل عطلة رسمية في جميع أنحاء السلطنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقامت القنوات الوطنية بالاستعداد بالأغاني الوطنية والاحتفالات في كل مكان، كما قامت وزارة الثقافة الممثلة في البوابة الإعلامية لسلطنة عمان منذ حوالي شهر بإطلاق المسابقة الترفيهية لاكتشاف المواهب في الشعر والإلقاء لعمل نشيد وأغنية جديدة للاحتفال باليوم الوطني ويتم الإعلان عن الفائزين ونشر الأغنية الفائزة ويتم الحصول على جوائز مادية وعينية لهم تقديرا على حبهم لهذا الوطن العظيم.

شعار السلطنة الجديد والمستعمل بالاحتفالات في القنوات الرسمية

أطلقت السلطنة شعار جديد لليوم الوطني للسلطنة تم استخدامه بكثرة اليوم في جميع القنوات التلفزيونية وتم تعميمه على جميع المؤسسات، ويشير الشعار إلى خطوات السلطنة الماضية والحاضرة والمستقبلية، كما يشير إلى عدد السنوات والاحتفال بها منذ تأسيس السلطنة وأهدافها المعلنة وتطلعاتها للمستقبل بسواعد أبنائها، حيث يشر الشعار إلى التالي:

وحدة ارتكاز وهو رقم 1 من الرقم 51 والذي يشير على عدد السنوات منذ إطلاق وتأسيس السلطنة ويكون مكونا من اللون الذهبي مشيرا إلى رفعة شأن الوطن وحياة افضل للارتقاء بهذا الوطن.

ورقم 5 المشير إلى الرقم الثاني في العيد 51 ويشير إلى الشباب وهم ثروة الوطن التي تبني وتعمّر ويرتكز عليها الوطن بشكل أساسي.

حرف العين المعلق على رقم 1 وهو الإشارة إلى سلطنة عمان ويكون باللون الأحمر مشيرا إلى “جميعنا نتقدم بثقة وتلاحم وتعاون”.

ستظل عمان حرة طالما ظل مواطنوها شجعانا، يوم سعيد لجميع بقاع الدولة.

في هواك ألقا وجودي وازرع بأرضك ورودي يا اصدق واوفا عهودي لك وسط قلبي بلاد.

ربي يحفظك يا بلاد العز يا عمان ويحفظ لنا السلطان يا رب آمين، حبك سكن القلب ومنزلك الأعيان والشعب كله على دون وافين.

كل عام وشعب عمان يحتفل جمال نوفمبر بكل فخر، كل عام وأنمت جمال عمان وروعة عمان، كل عام وانتم بخير وعمان بكم بكون بخير.

هالمسالة باللي بك التج مزدان، ومن هيبتك قابوس مزداد هيبة، ثوب الفرح غطى على كل الألوان والعيد كل مننا يحتفي به.

لندعو الله أن يزيد السلام والازدهار في سلطان عمان بمناسبة يومها الوطني.

عبارات واشعار تهنئة في العيد الوطني والقومي للسلطنة