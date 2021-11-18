تخفيضات 55% على الجوالات اليوم في اكسترا بالسعودية

عروض اكسترا في السعودية على الجوالات والأجهزة الكهربائية، تعتبر اكسترا واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها مختلف العروض والمميزات، فتوفر اكسترا إلى عملائها خصومات وتخفيضات على أفضل أجهزة هواتف المحمول من أشهر الماركات العالمية وإليكم في المقال التالي أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الهواتف المحمولة:

يشمل العرض مختلف أجهزة الهواتف المحمول من مختلف الماركات العالمية كآبل وأوبو وريل ومي وغيرهم الكثير من الماركات وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها:

يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف هونز 50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأحمر.

يحتوي العرض على هاتف تيلو جيمز لينوفر ليجن 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألتران 5 جين 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الفضي.

يشمل العرض في اكسترا على هاتف أوبو إيه 94، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون البنفسجي.

شركة اكسترا بالسعودية خصومات على هاتف آبل أيفون 12ن 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

يضم العرض هاتف هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

أقوى عروض اكسترا بالسعودية يحتوي العرض على شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة.

يحتوي العرض على شاشة إل جي 75 بوصة مع خصم بنسبة 50%.

خصومات في شركة اكسترا بالسعودية يحتوي العرض على شاشة تي سي إل 55 بوصة مع خصم بنسبة 27.53%.

يضم العرض شاشة سوني 85 بوصة أندرويد مع خصم بنسبة 50%.

يحتوي العرض على شاشة سامسونج تلفزيون 85 بوصة مع خصم بنسبة 48.89%.

يشمل العرض على شاشة إل جي 65 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 63.32%.

خصومات اكسترا على شاشات التلفاز: