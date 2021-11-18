صور وعبارات تهنئة باليوم الوطني في سلطنة عُمان 51 والذي تحتفل به دولتنا اليوم الموافق 18 نوفمبر 2021 في كل عام، حيث تتزين السلطنة بالألوان وأعلام السلطنة وتقوم بحمل صور لجلالة السلطان هيثم بن سلطان أو صور الراحل قابوس بن سعيد، وتتنافس المدارس بالاحتفال باليوم الوطني بعمل البرامج المدرسية الاحتفالية المتميزة لنشر السعادة في هذا اليوم المميز في تاريخ الوطن والذي تأسست السلطنة منذ 51 عام، ولذلك تم ابتكار شعار جديد للسلطنة يجسد إنجازاتها في خلال السنوات الماضية والخطط والمستقبلية له في عهد السلطان الجديد أعزه الله.

صور وعبارات تهنئة باليوم الوطني في سلطنة عُمان 51 وشعار السلطنة الجديد 2021-1443

وفي كل عام في نفس هذا اليوم تقوم هيئات ومؤسسات السلطنة بعمل عطلة شاملة للاحتفال باليوم الوطني للسلطنة ويتم تنظيم العديد من الحفلات والفعاليات الغنائية للمواهب الجديدة والمتميزة واشهر نجوم الفن والغناء في السلطنة، وتقوم كل مؤسسة بتنظيم فعالية خاصة بها يتم فيها حضور كبار القادة والعاملين فيها للاحتفال باليوم الوطني، كما تتلوم المدارس في جميع محافظات السلطنة بالعلم الوطني والزي الرسمي للفتى والفتاة العمانية بما يعيد الجميع إلى الأصول العرقية للوطن ويذكر الجميع بالأصل الطيب للسلطنة، كما يتم التذكير بالإنجازات الماضية للسلطنة في عهد السلطان رحمة الله عليه السلطان قابوس بن سعيد وجميع تطلعاتها للمستقبل والتطوير الجديد لها في عهد السلطان هيثم أعزه الله وكرّمه.

شعار اليوم الوطني للسلطنة 51

تم إطلاق شعار جديد للسلطنة وتم تعميمه في جميع أنحاء السلطنة، وبدأت المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالسلطنة بالتعريف بالشعار الجديد ودلالات الحروف والألوان فيه:

يرتكز الشعار الوطني على رقمي 1 ورقم 5 وهما رقم العيد الوطني للسلطنة 51.

يكون في الشعار اللون الذهبي وهو يشير إلى الثقة وتم وضعة على رقم 1 وهو ارتكاز الشعار الأساسي ويشير إلى إعلاء شأنه ورفعة هذا البلد وحياة أفضل للارتقاء.

جاء اللون الأحمر في حرف العين، المشير للحرف الأول من اسم السلطنة ، ويشير إلى جميعنا نتقدم بثقة وتلاحم وتعاون.

بينما جاء اللون الأخضر في رقم 5 ويشير إلى الشباب في السلطنة ويشير إلى أن الشباب ثروة الوطن التي تبني وتعمر.

مسابقة الموهوبين في البوابة الإعلامية لسلطنة عمان

استعدت البوابة الإعلامية للسلطنة بإطلاق مسابقة ثقافية وغنائية للحصول على المواهب الشابة في الشعر والإلقاء للحصول على أفضل أغاني للاحتفال باليوم الوطني للسلطنة ويتم الإعلان عن نتائجها اليوم، وتنافست المواهب الشابة والعتيقة بالسلطنة بإخراج كل ما في جعبتهم من الاشعار والنثر ومواهب الغناء والإلقاء للخروج بالموهبة الأفضل والحصول على جائزة البوابة الإعلامية للسلطنة، وقامت المدارس في جميع أنحاء السلطنة بإطلاق المواهب والمسابقات الفنية وذلك للحصول على الرسومات الأفضل من الطلاب كتعبير عن الحب والشعور بالتاريخ الوطني العريق.

صور وعبارات تهنئة باليوم الوطني في سلطنة عُمان 51