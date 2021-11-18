التحالف العربى يعلن إحباط هجوم على مطار أبها السعودى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولى. وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود". واستنكر التحالف العربى التصعيد والمحاولات العدائية والعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان، مؤكدًا اتخاذه الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

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