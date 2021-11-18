كندا.. مقاطعة بريتش كولومبيا تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى المقاطعة إن شخصًا على الأقل لقى مصرعه، بعد أن دمرت السيول والانهيارات الأرضية الطرق فى المقاطعة وعزلت عدة بلدات جبلية.
وتوقع رئيس وزراء المقاطعة جون هورجان، رصد مزيد من الضحايا خلال الأيام المقبلة، كما أكد أنه سيتم فرض قيود على السفر، مشددا على أن السلطات ستتحقق من من وصول السلع الأساسية والخدمات الطبية وخدمات الطوارئ إلى المناطق التى تحتاجها.
وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية فى قطع سبل الوصول إلى أكبر ميناء فى البلاد فى فانكوفر، وهو ما فاقم مشاكل سلاسل التوريد العالمية التى كان قد ألقى فيروس كورونا بظلاله عليها بالفعل.
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