vaccine.jo رابط حجز موعد مطعوم كرونا في الأردن غبر رابط وزارة الصحة الأردنية والتي قامت بإطلاق البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح، بالأصناف المعتمدة لدى الوزارة والتي تم استيرادها من الخارج، وقامت بفتح باب التسجيل الإلكتروني لجميع الفئات العمرية للحصول على الجرعة الأولى والثانية من اللقاح لكبار السن والاطقم الطبية وأصحاب الامراض المزمنة، وصولا إلى طلاب المدارس والجامعات للحصول على المناعة الجمعية ضد انتشار فيروس كرونا، كوفيد 19، وذلك لاحتواء الأعداد المتزايدة من الإصابات اليومية بالمملكة.

بالرقم الوطني vaccine.jo رابط حجز موعد مطعوم كرونا عبر موقع وزارة الصحة بالأردن

قامت وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية بالاتفاق وشراء العديد من اللقاحات المعتمدة والتي تم إطلاقها في العام الحالي وطرحها لجميع دول العالم، حيث قامت الأردن بالاتفاق على شراء اللقاحات التي قامت باعتمادها رسميا للاستعمال داخل المملكة وتأكدت من سلامتها وصلاحيتها على الشعب الأردني، وذلك بعد انتشار فيروس كرونا في جميع دول العالم وبالأردن كذلك وارتفعت أعداد الإصابات اليومية والوفيات بشكل يحول دون الحياة بدون لقاح.

فيروس كرونا وعودة الحياة الطبيعية

قامت الأردن بإغلاق العديد من المؤسسات والمنشآت الحكومية والتعليمية بعد انتشار الفيروس في العامين الماضيين، وذلك لمحاصرة الفيروس الذي بدا انتشاره بشكل كبير، وبعد تراجع في أعداد الإصابات اليومية أعلنت المملكة بداية فتح المؤسسات الحكومية للجمهور بشكل تدريجي مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروس، وبذات المدارس بفتح أبوابها في العام الدراسي الجديد 2021-2022 بينما عاودت الإصابات تظهر في عدد من المدارس، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم عدد من المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية للطلاب في حال ظهور وتفشي الفيروس بالمدارس من جديد، وبدا الجدل حول استمرار التعليم الوجاهي أو العودة للتعليم عن بعد هذا العام، إلا أن وزارة التعليم ردت بالتعليم عن بعد بينما اقرت الاختبارات الفصلية والنهائية للطلاب هذا العام حضوريا بالمدارس، وقامت مؤسسات المملكة بإتاحة الحجز والتسجيل الإلكتروني عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، ويأتي ذلك لاستمرار الحياة طبيعية بعد الإغلاق التام الذي قامت به كل من وزارة الداخلية مشتركة مع وزارة الصحة بالسنوات الماضية.

كيفية الحجز الإلكتروني للقاح كرونا عبر رابط حجز لقاح كرونا بوزارة الصحة الأردنية