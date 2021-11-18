النيجر.. مقتل 25 مدنيا بهجوم قرب الحدود مع مالي

لقي 25 مدنيا في النيجر مصرعهم بهجومين شنهما مسلحون متشددون، الثلاثاء، على بلدتي تيليا وتاهوا قرب الحدود مع مالي.

فقد أعلنت وزارة الداخلية في النيجر، مساء الأربعاء، أن 25 مدنيا قتلوا يوم الثلاثاء في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم متشددون.

وقالت الداخلية النيجرية في بيان إن "معسكر بكورات.. في مديرية تيليا تعرض لهجوم شنه مسلحون مجهولون"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف البيان أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي "مقتل 25 شخصاً وإصابة آخر وحرق مركبتين".

وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية النيجرية إنه وقع هجوم ثان استهدف بلدة أخرى في غربي البلاد، مضيفة أن "مسلحين مجهولين" هاجموا بلدة تيمارام في مديرية تاهوا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المسلحين "قاموا بإحراق أو نهب بنى تحتية اجتماعية"ـ بما في ذلك دار البلدية والمركز الصحي وشركة الكهرباء.

وأكد البيان أن المهاجمين "نهبوا" أيضاً وكالتين لتحويل الأموال، بحسب فرانس برس.

وأضاف البيان أن "عمليات التمشيط بدأت وما زالت مستمرة في المناطق المعنية".

وبحسب مسؤول محلي فإن مسلحين متشددين شنوا كلا الهجومين.

يشار إلى أن مسلحين متشددين شنوا هجمات في 21 مارس استهدفت عدداً من القرى والمخيمات في منطقة تاهوا القريبة من تيلابيري وأسفرت عن مقتل 141 شخصاً.

وتيلابيري منطقة شاسعة ومضطربة تبلغ مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع، وهي منذ العام 2017 مسرح لهجمات دامية من قبل جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.