ميركل: وضع كورونا فى ألمانيا كارثى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، ناشدت ميركل، فى مؤتمر لرؤساء بلديات المدن الألمانية، المتشككين فى التطعيم تغيير آرائهم، قائلة، إن الأوان لم يفت بعد لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

وأضافت المستشارة الألمانية أن المَخرج الوحيد من الجائحة هو تطعيم عدد كافٍ من الناس، مشددة على ضرورة بذل جهد وطنى لبدء التوزيع الشامل لجرعات معززة.

وسجلت ألمانيا 52 ألفًا و826 إصابة جديدة أمس الأربعاء، وهو ما يعتبر قفزة بمقدار الثلث مقارنة بالأسبوع الماضى، لتبلغ الإصابات اليومية رقما قياسيا آخر، فيما توفى 294 شخصا، ليرتفع الإجمالى إلى 98 ألفًا و274.