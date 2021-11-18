حصيلة قياسية لـ إصابات كورونا اليومية فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن هذه الحصيلة الجديدة ترفع عدد الإصابات الكلية إلى 406 آلاف و65 حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات 3187 حالة منذ بدء الجائحة.
ووفقًا لـ وكالة "يونهاب" الكورية"، تلقى 24.11 مليون شخص بما يعادل 82% من سكان البلاد، أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما أخذ 40.31 مليون شخص أو 78.5% من السكان التطعيم كاملا.
جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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