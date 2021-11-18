الصين تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس تسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقارنة مع 31 في يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة في بيان أن ستا من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع ثمان في يوم الثلاثاء.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 ارتفاعا من 15 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98403 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.