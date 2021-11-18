طريقة توثيق الوصية تم الإعلان عنها حديثا بواسطة وزارة العدل السعودية حيث أوضحت بطريقة سهلة وبسيطة خطوات تسجيل الوصية عبر بوابة ناجز الإلكتونية في فيديو تم نشره في تغريدة على الحساب الخاص بوزارة العدل السعودية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وشرحت الوزارة طريقة إثبات الوصية و الإستفادة من الخدمة الجديدة .طريقة توثيق الوصية عبر بوابة ناجز
توثيق الوصية خدمة إلكترونية جديدة وفرتها وزارة العدل السعودية للخدمات العدلية وتكون بتقديم طلب لإثبات الوصية من قبل الموصي أو الشخص الذي ينوب عن الموصي ، وذلك عبر منصة ناجز للخدمات العدلية ، وشرحت بطريقة مبسطة طريقة التوثيق وهي كالآتي :
- قم بالدخول إلى منصة الخدمات العدلية ناجز من خلال رابط بوةبة ناجز .
- قم بالضغط على كلمة إثبات وصية .
- ثم اختر اسم المحكمة المختصة .
- سيطلب منك بيانات عنك وعن الأفراد الموصي لهم أو الورثة .
- قم بإدخال مستنداتك والبيانات المطلوبة في التقديم .
- ثم اضغط على كلمة إرسال للإنتهاء من توثيق الوصية .
كما أوضحت الوزارة أن هناك شروط للإستفادة من هذه الخدمة والتي يجب توافرها لتقديم الطلب ، وهي عبارة عن :
- يجب أن يكون المكمل للوصية في حال توفي الموصي وكيلا ينوب عن باقي الورثة المستحقين للوصية أي يكون نائبا للطرف الثاني بالوصية .
- يجب أن لا يكون هناك خلاف على الوصية بين ورثة الموصي إذا كان متوفيا .
بوابة ناجز الإلكترونية عبارة عن موقع إلكترونى خاص بوزارة العدل السعودية لسهولة وإنجاز معظم التعاملات العدلية و القضائية إلكتونبا ، والجدير بالذكر أن خدمة التوثيق وبوابة ناجز عامة متاحة للسعوديين وللأشخاص غير ااسعوديين الذين يعيشون بالسعودية وتنطبق الخدمة في أكثر من ١٧٥ محكمة قضائية لتسهيل الإجراءات وتوحيدها بين تلك المحاكم والخدمة أتاحت تنفيذ ٧٨ إجراء تقريبا ، ومن الجهات المتاح لها خدمة ناجز هي كالآتب :
- المحاكم القضائية والعدلية ومحاكم التنفيذ .
- الاجراءات الخاصة بالعقارات مثل نقل ملكية عقار من شخص لآخر .
- المحاماة ومايخص شئون المحامين .
- الزواج والطلاق حيث تمكنك الخدمة من توثيق عقد الزواج إلكترونيا وتوثيق عقد الطلاق أيضا .
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طريقة توثيق الوصية تم الإعلان عنها حديثا بواسطة وزارة العدل السعودية حيث أوضحت بطريقة سهلة وبسيطة خطوات تسجيل الوصية عبر بوابة ناجز الإلكتونية في فيديو تم نشره في تغريدة على الحساب الخاص بوزارة العدل السعودية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وشرحت الوزارة طريقة إثبات الوصية و الإستفادة من الخدمة الجديدة .طريقة توثيق الوصية عبر بوابة ناجز
توثيق الوصية خدمة إلكترونية جديدة وفرتها وزارة العدل السعودية للخدمات العدلية وتكون بتقديم طلب لإثبات الوصية من قبل الموصي أو الشخص الذي ينوب عن الموصي ، وذلك عبر منصة ناجز للخدمات العدلية ، وشرحت بطريقة مبسطة طريقة التوثيق وهي كالآتي :
- قم بالدخول إلى منصة الخدمات العدلية ناجز من خلال رابط بوةبة ناجز .
- قم بالضغط على كلمة إثبات وصية .
- ثم اختر اسم المحكمة المختصة .
- سيطلب منك بيانات عنك وعن الأفراد الموصي لهم أو الورثة .
- قم بإدخال مستنداتك والبيانات المطلوبة في التقديم .
- ثم اضغط على كلمة إرسال للإنتهاء من توثيق الوصية .
كما أوضحت الوزارة أن هناك شروط للإستفادة من هذه الخدمة والتي يجب توافرها لتقديم الطلب ، وهي عبارة عن :
- يجب أن يكون المكمل للوصية في حال توفي الموصي وكيلا ينوب عن باقي الورثة المستحقين للوصية أي يكون نائبا للطرف الثاني بالوصية .
- يجب أن لا يكون هناك خلاف على الوصية بين ورثة الموصي إذا كان متوفيا .
بوابة ناجز الإلكترونية عبارة عن موقع إلكترونى خاص بوزارة العدل السعودية لسهولة وإنجاز معظم التعاملات العدلية و القضائية إلكتونبا ، والجدير بالذكر أن خدمة التوثيق وبوابة ناجز عامة متاحة للسعوديين وللأشخاص غير ااسعوديين الذين يعيشون بالسعودية وتنطبق الخدمة في أكثر من ١٧٥ محكمة قضائية لتسهيل الإجراءات وتوحيدها بين تلك المحاكم والخدمة أتاحت تنفيذ ٧٨ إجراء تقريبا ، ومن الجهات المتاح لها خدمة ناجز هي كالآتب :
- المحاكم القضائية والعدلية ومحاكم التنفيذ .
- الاجراءات الخاصة بالعقارات مثل نقل ملكية عقار من شخص لآخر .
- المحاماة ومايخص شئون المحامين .
- الزواج والطلاق حيث تمكنك الخدمة من توثيق عقد الزواج إلكترونيا وتوثيق عقد الطلاق أيضا .
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