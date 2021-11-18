بعد ليندركينغ .. بايدن يدفع بسفير فوق العادة لليمن

عين الرئيس الأميركي جو بايدن الدبلوماسي المخضرم ستيفن فاغن، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى اليمن.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، فإن ستيفن فاغن دبلوماسي محترف وشغل مؤخرا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في لعاصمة العراقية بغداد.
وكان فاغن هو المسؤول الرئيس في القنصلية الأميركية العامة في أربيل، كما شغل منصب مدير مكتب الشؤون الإيرانية في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية ومنصب مدير لمكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا.
يأتي ذلك فيما وصل المبعوث الأميركي إلى اليمن تميوثي ليندركينغ إلى المنطقة، أمس الأربعاء، ضمن جهود دبلوماسية متجددة من قبل واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن.
وعلى الرغم من دبلوماسية ليندركينغ المكوكية، كانت جهود الولايات المتحدة غير مجدية حيث يواصل الحوثيون المدعومون من إيران رفض الانخراط في محادثات وقف إطلاق النار.
وكانت جماعة الحوثي اقتحمت السفارة الأميركية في صنعاء، المغلقة منذ العام 2015، كما اعتقلت موظفين عملوا للسفارة، وموظفين تابعين للأمم المتحدة يعملون في اليمن.
وجاء ذلك بعد تصعيد الهجوم على مأرب، أحد معاقل الحكومة اليمنية في شمال شرقي اليمن.
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