فيديو: رياضية تسجل رقمين قياسيين بكرة القدم الاستعراضية

تمكنت لاعبة فنزويلية من تحطيم رقمين قياسيين في كرة القدم الاستعراضية "فري ستايل".

واستطاعت لورا بيوندو من تحطيم رقمين قياسيين، الأربعاء، بموسوعة "غينيس". وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء فإن لورا نجحت بجعل الكرة تقفز وهي جالسة 62 مرة خلال 30 ثانية.. كذلك حققت لورا 24 قفزة دائرية للكرة دون أن تسقط أرضا خلال دقيقة واحدة فقط. وفي تعليق على إنجازها قالت لورا: "سعيدة للغاية بتحطيمي رقمين قياسيين. يمكن تحقيق أي هدف إن صممت عليه، وهذا ما فعلته اليوم".

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