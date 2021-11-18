أرقام.. كورونا يواصل غزو تونس وموريتانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بـ الفيروس فى البلاد بلغت 715911 إصابة، والوفيات 25325 حالة وفاة. وعلى صعيد آخر، سجلت موريتانيا 80 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 38358، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 8011 حالة وفاة.

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