اليابان تستعد لتحصين الأطفال بين الـ5 و11 عاما ضد كورونا فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - حثت وزارة الصحة اليابانية الحكومات المحلية على الاستعداد لإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما فبراير المقبل فى أقرب تقدير، وتوسيع نطاق التطعيمات لهذه الفئة العمرية، وفق ما أعلنه مسؤولون حكوميون.





وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الخميس أنه بينما أرسلت وزارة الصحة الإشعار إلى البلديات، أعرب بعض خبراء الصحة عن قلقهم وسط حالة عدم اليقين بشأن فعالية وسلامة اللقاح للأطفال دون سن 12 عاما.

وتقدمت شركة فايزر الأمريكية للأدوية وشريكها بيونتيك الألمانية الأسبوع الماضى بطلب للحصول على موافقة الحكومة اليابانية لتطعيم الأطفال فى الفئة العمرية باللقاح الذى طوروه بشكل مشترك.

جدير بالذكر أن لقاح فايزر متاح حاليا مجانا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر فى اليابان.

وبدأت الولايات المتحدة فى تحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، بعد موافقة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتظهر البيانات المستمدة من التجارب السريرية التى أجرتها شركة فايزر فى الولايات المتحدة ودول أخرى أن إعطاء ثلث جرعة البالغين من اللقاح كان فعالا بنسبة 90.7% فى الوقاية من عدوى كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.