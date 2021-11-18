العراق يعلن إجلاء 430 مواطنا من بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف فى بيان اليوم الخميس، إن "430 مهاجرا عراقيا تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التى ستكون اليوم"، مضيفا أن فرق القنصلية المقيمة فى بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية تعمل بجهد عال لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.

وكانت وزارة النقل العراقية، أعلنت فى وقت سابق اليوم انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوى من مطار بغداد الدولى إلى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

فى سياق آخر، توجه وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم، إلى البحرين للمشاركة فى قمة الأمن الإقليمى "حوار المنامة".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سيشارك فى قمة الأمن الإقليمى"حوار المنامة" المقامة فى البحرين فى دورتها السابعة عشر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجرى وزير الخارجية العراقى عددا من اللقاءات رفيعة المستوى.