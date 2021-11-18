أمريكا تؤكد التزامها بحل الدولتين

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن وفدا أمريكيا حث -خلال اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطينى فى أوسلو بالنرويج أمس- جميع الأطراف إلى تجنب الخطوات أحادية الجانب التى تؤدى إلى تفاقم التوترات وتجعل حل الدولتين أكثر صعوبة.
يشار إلى أنه تم تأسيس لجنة الاتصال الدولية فى عام 1993 بعد اتفاقية أوسلو الأولى؛ بهدف تطوير أساس مؤسسى واقتصادى لدولة فلسطينية مستقبلية على أساس حل الدولتين المتفاوض عليه.
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