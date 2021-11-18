أمريكا وروسيا تجريان مباحثات حول قضايا عالمية ذات اهتمام مشترك

ووصف البيت الأبيض، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس، المباحثات التى جرت فى إطار التحضير للاتصالات المقبلة على أعلى مستوى، بأنها كانت "صريحة وبناءة".
وكان المكتب الصحفى لمجلس الأمن الروسى، قد أعلن عن محادثات هاتفية جرت بين باتروشيف وساليفان، وأشار إلى اتفاق الطرفين على العمل المشترك الهادف لتحسين أجواء العلاقات الروسية الأمريكية وزيادة الثقة بين البلدين.
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