أمريكا وروسيا تجريان مباحثات حول قضايا عالمية ذات اهتمام مشترك

جدة - نرمين السيد - بحث مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض جيك سوليفان ورئيس مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف فى مكالمة هاتفية العديد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائى والمسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.





ووصف البيت الأبيض، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس، المباحثات التى جرت فى إطار التحضير للاتصالات المقبلة على أعلى مستوى، بأنها كانت "صريحة وبناءة".

وكان المكتب الصحفى لمجلس الأمن الروسى، قد أعلن عن محادثات هاتفية جرت بين باتروشيف وساليفان، وأشار إلى اتفاق الطرفين على العمل المشترك الهادف لتحسين أجواء العلاقات الروسية الأمريكية وزيادة الثقة بين البلدين.