طريقة التسجيل في أبشر أفراد 1443 وتفعيل الحساب

طريقة التسجيل في أبشر أفراد 1443 من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة وذلك للاستفادة من الخدمات المتعددة المقدمة من تطبيق أبشر أفراد أو المنصة الرسمية لأبشر حيث يمكن للأفراد من خلال أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالإضافة إلى إمكانية تفعيل أبشر للنساء والاستفادة أيضًا من الخدمات المقدمة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في أبشر أفراد 1443

طريقة التسجيل في أبشر أفراد 1443

لا يوجد هناك تغيير في طريقة التسجيل في أبشر أفراد 1443 بعد التحديث عن الطريقة المتعارف عليها ولكن يجب على المواطنين والمقيمين على حد سواء تسجيل أبشر أفراد للسماح لهم بالتمتع بالخدمات المقدمة من الحكومة السعودية من خلاله.

الدخول إلى الصفحة الرسمية لأبشر.

ينبغي الضغط على كلمة مستخدم جديد.

يقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة التسجيل.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من رقم هوية والجوال وكذلك الاسم باللغة الإنجليزية وكذلك بيانات تسجيل الدخول المراد استخدامها.

بعد ذلك يجب إدخال الرمز الموجود بالصفحة وتفعيل الإقرار بالموافقة على الشروط الموضوعة والضغط على كلمة التالي.

يتم إرسال كود للتأكد من الجوال السابق إدخاله وعليك كتابته في الصفحة التالية.

بعد كتابة الكود المرسل إلى الجوال يجب النقر على تسجيل.

خطوات التسجيل في أبشر أفراد 1443طريقة التسجيل في أبشر للتابعين

تم التوضيح من قبل منصة أبشر أنه لا يجوز للتابعين أو المرافقين للمقيمين التسجيل عبر منصة أبشر، ويرجع السبب في ذلك أنه من الضروري امتلاك الراغب في التسجيل لبطاقة هوية أو إقامة رسمية مستقلة.

طريقة تفعيل حساب أبشر أفراد 1443

تم وضع بعض الطرق الميسرة والتي يمكن للأفراد من خلالها تفعيل حساب أبشر الخاص بهم وهي:

التفعيل من خلال مكاتب التفعيل والتسجيل

ويمكن التعرف على العناوين الخاصة بتلك المكاتب من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتحديد المدينة وكذلك المحافظة التي تقيم بها ويظهر بعدها عنوان المكاتب التي يمكن من خلالها التفعيل.

التفعيل من خلال البنوك

تم إتاحة إمكانية التفعيل عبر بعض البنوك الرئيسية داخل المملكة ويمكن التعرف على العنوان الخاص بكل منها من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية ومن ثم إتباع تعليمات التفعيل المتوفرة من قبل البنك.

التفعيل باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية

يمكن تفعيل الحساب من خلال المرور بالخطوات التالية: