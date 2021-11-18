التتبيلة السرية للدجاج المشوي بنكهات الحاتي مثل المطاعم

تتبيلة الحاتي هي تتبيلة خاصة بالمطاعم يتم تحضيرها للمشويات مثل الكفتة واللحوم ولحم الدجاج وغيرهم لتضيف نكهات ومذاق رائع، وعلى الرغم من تشابه مكونات تحضير تتبيلة الحاتي إلا أن كل مطعم يختلف في طريقة تحضيرها وتحاول الأمهات معرفة السر في ذلك لتحضيرها في المنزل خاصةً أن الأمهات أصبحت تسعي لتقديم الوجبات الشهية السريعة مثل المطاعم وتقليد ذلك يومياً ويمكن أن تُبدع في طريقة التحضير عن الطريقة الأصلية، ولا تعتبر خلطة الحاتي أو التتبيلة مرتبطة في الدول العربية فقط بل تنتشر في كافة أنحاء العالم، وتعتبر وجبة الفراخ أكثر الأصناف التي يتم تحضيرها في جميع الأوقات وبإستمرار لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بتتبيلة الحاتي الرائعة السرية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة الحاتي السرية للفراخ المشوية طريقة تحضير تتبيلة الحاتي السرية للفراخ المشوية مكونات التحضير: دجاجة صغيرة مقطعة.

كأس زبادي طبيعي.

ملعقة من الزيت النقي.

ثمرة بصل مفرومة.

نصف ساعه من الحبهان الناعم.

قطرات من عصير الليمون.

بهارات نصف ملعقة من الفلفل الأسود وأخرى من الملح.

اثنين من حبات الطماطم.

واحد من مكعب مرقة الدجاج.

ثوم مفروم عدد اثنين.

رشة من الكاري وأخرى من الكزبرة. طريقة التحضير: تجهيز الفرخة وتقطيع كل جزء إلي قطعتين حتى تصبح القطع ذات حجم صغير وغسلها جيداً على أن تصبح جاهزة للتتبيلة. تحضير طبق آخر ونبدأ بتجهيز تتبيلة الحاتي الرائعة ووضع كافة التوابل أولاً ومزجها معا ثم فصوص الثوم وشرائح البصل والطماطم. إضافة باقي المكونات الأخرى والزبادي وعصير الليمون وتقليبهم على أن تندمج جميع المكونات معاً، ثم إحضار قطع الدجاج ووضع التتبيلة عليها وتعلم مهارات تجهيز التتبيلة بحيث يتم وضع التتبيلة داخل اللحم والجلد مباشرةً حتى تأخذ نكهات التتبيلة والتوابل. بعد تتبيل قطع الدجاج بشكل جيد نقوم بوضعها في الثلاجة حتى تبرد لمدة ساعتين ثم تشغيل الفرن قبل وضعها. رص قطع الدجاج على الرف الشبكي ووضع وعاء به ماء اسفل الشبكة حتى تنضج الدجاج على البخار مثل المطاعم ويتم الشواء. وبعد مرور حوالي خمسين دقيقة نقوم بتقليب الدجاج على الوجه الآخر وبعد الانتهاء نقوم بتقديمها مع أطباق الطحينة والتمتع بنكهات شهية. طريقة التحضير: الوسوم

تتبيلة الحاتي هي تتبيلة خاصة بالمطاعم يتم تحضيرها للمشويات مثل الكفتة واللحوم ولحم الدجاج وغيرهم لتضيف نكهات ومذاق رائع، وعلى الرغم من تشابه مكونات تحضير تتبيلة الحاتي إلا أن كل مطعم يختلف في طريقة تحضيرها وتحاول الأمهات معرفة السر في ذلك لتحضيرها في المنزل خاصةً أن الأمهات أصبحت تسعي لتقديم الوجبات الشهية السريعة مثل المطاعم وتقليد ذلك يومياً ويمكن أن تُبدع في طريقة التحضير عن الطريقة الأصلية، ولا تعتبر خلطة الحاتي أو التتبيلة مرتبطة في الدول العربية فقط بل تنتشر في كافة أنحاء العالم، وتعتبر وجبة الفراخ أكثر الأصناف التي يتم تحضيرها في جميع الأوقات وبإستمرار لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بتتبيلة الحاتي الرائعة السرية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة الحاتي السرية للفراخ المشوية طريقة تحضير تتبيلة الحاتي السرية للفراخ المشوية مكونات التحضير: دجاجة صغيرة مقطعة.

كأس زبادي طبيعي.

ملعقة من الزيت النقي.

ثمرة بصل مفرومة.

نصف ساعه من الحبهان الناعم.

قطرات من عصير الليمون.

بهارات نصف ملعقة من الفلفل الأسود وأخرى من الملح.

اثنين من حبات الطماطم.

واحد من مكعب مرقة الدجاج.

ثوم مفروم عدد اثنين.

رشة من الكاري وأخرى من الكزبرة. طريقة التحضير: تجهيز الفرخة وتقطيع كل جزء إلي قطعتين حتى تصبح القطع ذات حجم صغير وغسلها جيداً على أن تصبح جاهزة للتتبيلة. تحضير طبق آخر ونبدأ بتجهيز تتبيلة الحاتي الرائعة ووضع كافة التوابل أولاً ومزجها معا ثم فصوص الثوم وشرائح البصل والطماطم. إضافة باقي المكونات الأخرى والزبادي وعصير الليمون وتقليبهم على أن تندمج جميع المكونات معاً، ثم إحضار قطع الدجاج ووضع التتبيلة عليها وتعلم مهارات تجهيز التتبيلة بحيث يتم وضع التتبيلة داخل اللحم والجلد مباشرةً حتى تأخذ نكهات التتبيلة والتوابل. بعد تتبيل قطع الدجاج بشكل جيد نقوم بوضعها في الثلاجة حتى تبرد لمدة ساعتين ثم تشغيل الفرن قبل وضعها. رص قطع الدجاج على الرف الشبكي ووضع وعاء به ماء اسفل الشبكة حتى تنضج الدجاج على البخار مثل المطاعم ويتم الشواء. وبعد مرور حوالي خمسين دقيقة نقوم بتقليب الدجاج على الوجه الآخر وبعد الانتهاء نقوم بتقديمها مع أطباق الطحينة والتمتع بنكهات شهية. طريقة التحضير:

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