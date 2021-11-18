مسؤول صينى: حجم التجارة مع إفريقيا بلغ 185.2 مليار دولار أمريكى

جدة - نرمين السيد - سجلت معدلات التجارة بين الصين وأفريقيا رقما قياسيا فى الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى، فى ضوء حفاظ الجانبين على تعاون اقتصادى وتجارى قوى، على الرغم من تفشى جائحة كوفيد-19.





وقال نائب وزير التجارة الصينى تشيان كه مينج، وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الخميس، إن التجارة بين الصين وأفريقيا ارتفعت بنسبة 38.2% على أساس سنوى، لتصل إلى 185.2 مليار دولار أمريكى فى الفترة من يناير إلى سبتمبر، وهو أعلى مستوى تاريخى لها لنفس الفترة، موضحا أن استثمارات الصين المباشرة فى أفريقيا بلغت 2.59 مليار دولار أمريكى فى الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 9.9% على أساس سنوى.

وأضاف تشيان أن معدل النمو أعلى بثلاث نقاط مئوية قياسا إلى نظيره من إجمالى الاستثمار الصينى الخارجى، لافتا إلى أن معدل النمو تفوق فى الأداء على مستوى ما قبل تفشى الجائحة فى نفس الفترة من عام 2019، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تظهر تماما ثقة الشركات الصينية فى التنمية المستقبلية فى أفريقيا.

ووقعت الشركات الصينية عقودا جديدة قيمتها 53.5 مليار دولار أمريكى فى أفريقيا فى هذه الفترة، بزيادة 22.2 فى المئة على أساس سنوى، وبلغ حجم إيراداتها 26.9 مليار دولار أمريكى، بزيادة 11.6 فى المئة على أساس سنوى.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى (فوكاك) فى السنغال فى نهاية شهر نوفمبر الجارى.