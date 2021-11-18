الإمارات: الشارقة تفوز بجائزة «يونيسيف» للمدن الصديقة للطفل

جدة - نرمين السيد - فازت الإمارات، ممثلة فى إمارة الشارقة، بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" للمدن الصديقة للطفل للمرة الثانية على التوالى، والتى تعد أعلى جائزة عالمية تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للطفل، والذى يصادف 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز التعاون الدولى فى مجال تعزيز رفاهية الطفل.





وتتوزع الجائزة على 6 فئات مختلفة، حيث جاء فوز الشارقة، عن مشروع "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين"، والذى يتولى مهامه "مكتب الشارقة صديقة للطفل"، وانطلق فى عام 2016 لحماية وتعزيز حقوق الأطفال واليافعين من جميع الفئات العمرية والجنسيات فى إمارة الشارقة، بما يشمل الأطفال ذوى الإعاقات، وإعداد الخطط والاستراتيجيات التى تحقق هذا الهدف بالتعاون مع أكثر من 30 مؤسسة معنية بهذا المجال. وأكدت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذى لمكتب الشارقة صديقة للطفل، أن الشارقة تهدف إلى أن تصبح نموذجا يلهم المدن العربية الأخرى لتبنى نهجها وسياسات صديقة للأطفال واليافعين.

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