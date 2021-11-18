الإمارات ترحب بالدعوة لعقد جلسة إحاطة سنوية بين مجلس الأمن والجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان المنسق السياسى فى بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة غسق شاهين، أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "السلام والأمن عبر الدبلوماسية الوقائية: هدف مشترك لجميع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية"، والتى ترأستها المكسيك.

وأكد المنسق السياسى -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس- أهمية الدبلوماسية الوقائية التى يتوجب على المجلس منحها الأولوية ضمن استراتيجيته، مرحبا بتركيز الأمين العام على الوقاية فى تقريره "جدول أعمالنا المشترك" لا سيما اقتراحه بشأن "جدول أعمال جديد للسلام".

وقدمت الإمارات أمثلة حول التحديات الناشئة، ومدى الاستفادة من زيادة التنسيق بين مجلس الأمن ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما تغير المناخ، وتمكين المرأة، وأهمية الحفاظ على التواصل المنتظم بين المجلس وأعضاء الأمم المتحدة، مؤيدة زيادة التعاون بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والذى من شأنه تعزيز الحل السلمى للنزاعات.