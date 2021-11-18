جدة - نرمين السيد - أعادت استراليا اليوم الخميس، حوالى 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لسنغافورة، فى إطار "اتفاق شراكة" أُبرم بين البلدين خلال شهر أغسطس الماضى.





وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطقة بالانجليزية، اليوم، أنه وفقا للاتفاق، أرسلت سنغافورة حوالى 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر" لاستراليا فى الثانى من سبتمبر الماضى، لمساعدة استراليا على تسريع عملية التلقيح لديها. من جانبها، أفادت وزارة الخارجية السنغافورية فى بيان صحفى، بأن الجرعات المعادة من أستراليا ستدعم برنامج سنغافورة الجارى الذى يهدف إلى إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للفئات الأكثر احتياجا. وأضاف البيان "أن اتفاق الشراكة يعد شهادة على العلاقات القوية بين سنغافورة وأستراليا، والتى تدعمها الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا تعيد 500 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا إلى سنغافورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.