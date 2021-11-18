التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولى

جدة - نرمين السيد - وأكد التحالف -فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس- أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود. وذكر التحالف أن التصعيد والمحاولات العدائية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان "عبثية". وكان التحالف العربى، قد أعلن أمس الأربعاء تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثى تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

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