طريقة توثيق عقد زواج عبر ناجر

طريقة توثيق عقد زواج عبر بوابة ناجز الإلكتونية خدمة قدمتها وزارة العدل السعودية لتسهيل الإجراءات على المواطنين ووضحتها بطريقة سهلة وبسيطة ولكنها أثارت الكثير من التساؤلات حول إلزامية توثيق العقد بالمحكمة أو وجود مأذون قبل طلب الخدمة من عدمه وأسئلة أخرى سنعرضها لكم ونجيب عليها وفق ما وضحته بوابة ناجز .

طريقة توثيق عقد زواج عبر بوابة ناجز

بوابة ناجز أتاحت الكثير من الخدمات كخدمة توثيق الوصية ونقل ملكية والكثير من الخدمات العدلية والتنفيذية ، أما عن طريقة توثيق عقد الزواج أو مايعرف بتصديق عقد النكاح فهي كالأتي :

تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز ، والدخول إلى قسم الخدمات الأسرية واختر تصديق عقد النكاح أي توثيق عقد الزواج .

اختر الجهة المختصة لعقد الزواج .

قم بإدخال البيانات المطلوبة والخاصة بكل من الزوج ووكيل الزوجة والزوجة وبيانات الشهود .

قم بأكمال بنود العقد وكتابة شروط الطرفين وقيمة المهر وتحديد موعد ومكان إقامة الزواج .

إدخال بيانات وإسم المأذون التابع للمحكمة .

كما وضعت الخدمة شروط يجب توافرها قبل التقديم في خدمة توثيق عقد الزواج وهى كالآتي :

يجب القيام بعمل الفحص الطبي قبل ميعاد جلسة عقد الزواج عند المأذون وتقديم صورة من نتيجة الفحص .

إذا كانت الزوجة أرملة يجب تقديم نسخة من عقد حصر الورثة ، وإذا كانت مطلقة يجب تقديم صورة من صك الطلاق .

يجب حضور الزوج المتقدم للخدمة أو وكيل عنه .

تقديم وثيقة الزواج الصادرة من المأذون للتصديق عليها من المحكمة المختصة .

بعد معرفة الشروط وطريقة التقديم لخدمة تصديق عقد الزواج عبر ناجز سنطرح عليكم بعض الأسئلة التي شغلت الكثير من الراغبين في الحصول على الخدمة وأجابت عنها وزارة العدل السعودية ومنها :

هل يلزم الحصول على عقد الزواج مطبوع ورقيا ؟

والإجابة هي لا يشترط الحصول على العقد مطبوعا وبكتفى بتوثيقه في المحكمو .

هل يجب الذهاب إلى المحكمة وتوثيق عقد الزواج بها ؟

والإجابة هي لا يشترط الحضور إلى المحكمة ويتم توثيق العقد عبر الخدمة إلكتونيا .

هل يلزم الذهاب إلى المأذون لعقد الزواج ؟

الإجابة هي يشترط وجود المأذون إلزاما ويكون التسجيل بالخدمة عبر عقد الزواج الصادر منه .

والجدير بالذكر أنه يمكن للزوج أو الزوجة الإطلاع على عقد الزواج في أي وقت عن طريق الإستعلام عن عقد زواج مما ساهم في عدم إحتياج الزوجة لنسخة مطبوعة من عقد الزواج .