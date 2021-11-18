روسيا: أفغانستان تتسلم أول دفعة من مساعدات موسكو الإنسانية اليوم

جدة - نرمين السيد - قال سفير روسيا لدى أفغانستان دميترى جيرنوف إنه من المقرر أن تتسلم العاصمة الأفغانية (كابول) اليوم الخميس، أول دفعة من مساعدات موسكو الإنسانية، بما فى ذلك 36 طنا من المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية.





وأضاف جيرنوف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الرحلات الجوية الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية تحمل شحنة كبيرة من البضائع الإنسانية أعدتها وزارة الطوارئ إلى أفغانستان، وتشمل المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية. وأوضح أن كابول ستتسلم الدفعة الأولى البالغة 36 طنا اليوم، مشيرا إلى أنه ستكون هناك شحنتان إضافيتان.. وبشكل عام، سيتم توفير أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية. وبحسب الدبلوماسى الروسى، أكدت حركة طالبان أنه سيتم توزيع المساعدات على المحتاجين، مضيفا أن "هذا أمر أساسى وتتفهم السلطات الأفغانية أن أى خطأ من شأنه أن يعقد بشكل خطير عملها الإضافى مع الممولين الأجانب" مشيرا إلى أنه سيتم إجلاء المواطنين الروس من أفغانستان فى رحلات العودة.

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