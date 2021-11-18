بولندا تعتقل 100 مهاجر على الحدود مع بيلاروسيا

اعتقلت قوات الأمن البولندية حوالى مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا، ليل الأربعاء الخميس، على ما أعلنت وزارة الدفاع البولندية.

وأفادت الوزارة أن “الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من حوالى مئة مهاجر” متهمة بيلاروسيا بأنها “أرغمت المهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم”.

يأتي هذا بينما أعلنت بيلاروسيا، أنها تجري “مفاوضات” مع بروكسل لإيجاد حل لأزمة المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى إجراء “محادثات تقنية” فقط مع مينسك حول إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وطالبت المفوضية الأوروبية مينسك بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتوفير ملجأ للمهاجرين في البلاد.