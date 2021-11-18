الأردن يحتفظ بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو

دوت الخليج :- احتفظ الأردن بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة لليونسكو بفوزه اليوم خلال انتخابات الدورة 41 للمؤتمر العام للمنظمة المنعقدة حاليا في باريس. وفاز الأردن، وفق منشور لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، بدورة جديدة تمتد لأربع سنوات 2021-2025. وأكدت وزارة الخارجية أن الأردن سيستمر بمساهماته الفاعلة في أعمال اليونسكو.

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