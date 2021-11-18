اليونان تحيى ذكرى انتفاضة 1973 ضد الدكتاتورية

وقالت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للضحايا، "إن شباب معهد أثينا للفنون التطبيقية الذين وقفوا ضد الدكتاتورية يواصلون إلهامنا".
وذكرت صحيفة كاثميرنى اليونانية، على موقعها الإلكترونى، أن المسيرة السلمية التقليدية التى يتوجه خلالها الحشد فى كل ذكرى للانتفاضة إلى السفارة الأمريكية، حضرها ما يزيد عن 15 ألف شخص، ووقعت بعض الاشتباكات المحدودة فى حى "إكسارتشيا" المركزى، عندما ألقى متطرفون ملثمون الحجارة وغيرها من المقذوفات على شرطة مكافحة الشغب، وأفادت الشرطة بأن شخصين على الأقل تم اعتقالهم، بينما وقعت اشتباكات أكثر اتساعا فى "ثيسالونيكى" واستمرت قرابة ساعتين، وذكرت الشرطة أنه تم اعتقال خمسة من مثيرى الشغب.
وكان قد تم تنظيم المظاهرات الكبيرة التى قادها الطلاب فى عام 1973 فى أثينا بوسط العاصمة قبل عام من انهيار الديكتاتورية العسكرية التى تولت السلطة منذ عام 1967، وفتحت الشرطة حينها النار على المتظاهرين العزل فى ذلك الوقت.
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