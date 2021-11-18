“result.mlazemna.com” رابط معرفة نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني الخارجي 2021 موقع نتائجنا

أعزائنا متابعينا الأعزاء من جميع أنحاء المحافظات بجمهورية العراق العربية، نتابع معكم نتائج الصف السادس الاعدادي الخارجي 2021، حيث زاد البحث في الفترة الأخيرة عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني وخاصة بعد تم الإعلان على موقع نتائجنا أن النتائج في الانتظار، وهذا ما يعني أن النتائج ستظهر في القريب العاجل بالفعل، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر أخبار وزارة التربية المتعلقة بتلك النتائج، وكيفية استخراجها لحظة ظهورها، فتابعوا معنا.

أخبار وزارة التربية العراقية

ونتابع معكم آخر أخبار وزارة التربية العراقية المتعلقة بنتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن أن النتائج الخاصة بالدور الثاني للسادس الإعدادي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق بمراكز التصحيح الموجودة في جميع أنحاء العراق.

متى نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني

ولم تعلن وزارة التربية في التصريح الرسمي الخاص بها عن موعد نهائي ومحدد لظهور النتائج، ولكننا حسب خبرتنا الطويلة في النتائج الامتحانية في موقعكم ثقفني، فإننا نتوقع أن النتائج ستظهر في خلال الأسبوع القادم والذي سيبدأ من يوم السبت 20/11/2021 حتى الخميس 25/11/2021.

ونتوقع هذا لعدة أسباب، منها ان الأوراق الامتحانية الخاصة بالدور الثاني يتم تصحيحها في وقت اقصر من امتحانات الدور الأول، حيث تعودنا بالسنوات الماضية أن نتائج الدور الثاني تظهر في فترة تتراوح من 10 أيام إلى أسبوعين على الأكثر.

وقد نشر موقع نتائجنا أن النتائج قيد الانتظار 88% وهذا لحظة كتابة المقال، وهذا ما يعني ان النتائج قد قاربت على الظهور بالفعل.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي الخارجي

ونتابع معكم كيفية استخراج نتائج السادس الاعدادي، وهناك طريقتين بالفعل لمعرفة النتائج عند ظهورها، إحداها من موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، والأخرى من موقع نتائجنا الخارجي، ويمكن معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية: