تحذير أمريكي للطائرات المحلقة في سماء إثيوبيا

حذرت الولايات المتحدة الطيارين من أن الطائرات التي تعمل في أحد أكثر مطارات إفريقيا ازدحامًا يمكن أن “تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لنيران أسلحة أرضية و / أو نيران صواريخ أرض جو” مع اقتراب حرب إثيوبيا من العاصمة، أديس ابابا.

واستشهد تقرير إدارة الطيران الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء بـ”الاشتباكات المستمرة” بين القوات الإثيوبية ومقاتلين من منطقة تيجراي الشمالية، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص في عام من الحرب.

وحثت الولايات المتحدة هذا الأسبوع مواطنيها في إثيوبيا على “المغادرة الآن”، قائلة إنه لا ينبغي أن يكون هناك توقع لعملية إخلاء على غرار أفغانستان.

ويعد مطار أديس أبابا الدولي مركزًا لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، وهو رمز لمكانة إثيوبيا السابقة كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم قبل الحرب. أديس أبابا هي أيضًا العاصمة الدبلوماسية للقارة باعتبارها موطنًا للاتحاد الأفريقي.

يشير تقرير إدارة الطيران الفيدرالي إلى عدم وجود تقارير عن اضطرابات في مطار بولي الدولي و”لا يوجد مؤشر على وجود نية لتهديد الطيران المدني”، لكنه يقول إن الخطر على الطائرات التي تقترب وتغادر قد تزداد إذا طوقت مقاتلو تيجراي العاصمة. مقاتلو التيجراي “يمتلكون على الأرجح مجموعة متنوعة من الأسلحة القادرة على الدفاع عن الطائرات، بما في ذلك القذائف الصاروخية والأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية منخفضة العيار المضادة للطائرات وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة” أو منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي يمكن أن تصل ما يصل إلى 25000 قدم فوق مستوى سطح الأرض، كما يقول استشاري إدارة الطيران الفيدرالية.