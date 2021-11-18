التسجيل في منحة الزواج ليبيا والشروط للتسجيل وطريقة التقديم الإلكتروني من خلال صندوق دعم الزواج

يبحث الشباب الراغب في الزواج عن رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة الليبية، للتيسير على الشباب في الزواج في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها ليبيا، بسبب الانقسامات بين الشرق والغرب في البلاد، وكان السيد وزير الشباب والرياضة الليبي / فتح الله الزيني، قد صرح أن المبادرة تستهدف جميع الشباب الليبي دون التقيد بسن، وأن هناك بعض الضوابط والشروط يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم، الذي قدرته الحكومة ب 40 ألف دينار ليبي يتم تقسيمه بين الشاب والفتاة المقبلين على الزواج، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم خطوات التسجيل ورابط التسجيل، وأهم الشروط التي يجب توافرها في الراغب في الحصول على المنحة.

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة حكومتنا الليبية. تسجيل البيانات المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية وتحرى الدقة في التسجيل. بعد مطابقة ومراجعة البيانات من خلال الجهات ذات الشأن يتم الرد على الطلب بالقبول أو الرفض. يتم تسجيل الصكوك للمتقدم عبر مندوبين من قبل الحكومة الليبية.

التسجيل في منحة الزواج ليبيارابط التسجيل في منحة الزواج

كما تم الإعلان عنه فأن التقديم يكون من خلال رابط منصة حكومتنا الليبية إلكترونياً، ولا يحتاج الشاب أو الفتاة الذهاب إلي أي مقار حكومية، تأتي هذه المبادرة من صندوق دعم الزواج الليبي، وهناك بعض الشروط الهامة التي يشترط توافرها لصرف الدعم، أهمها أن يكون الشاب والشابة ليبي الجنسية ولا يتم الصرف في حال أن أحد طرفي عقد الزواج غير ليبي، وفيما يلي أهم شروط صرف الدعم للشباب الذي حددته الحكومة الليبية.

شروط التسجيل في منحة الزواج الليبية

وضعت الحكومة الليبية عدة ضوابط يجب توافرها قبل التسجيل وهي كما يلي.